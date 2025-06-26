Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jorge Jesus ezeli rakibin başına geçiyor: Yeni takımı şaşırttı

Jorge Jesus ezeli rakibin başına geçiyor: Yeni takımı şaşırttı

13:5426/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Son olarak Al Hilal'i çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 70 yaşındaki çalıştırıcının yeni takımını duyurdular.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'den ayrılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un yeni adresi merak konusu.

Brezilya Milli Takımı hedefinden uzaklaşan Jesus'un tekrardan Arabistan takımlarından birinde görev yapacağı yazıldı.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Al Nassr'ın yeni teknik direktör adayları arasında Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ilk sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli kulübün yetkilileri, deneyimli teknik adamla resmi temaslara başladı.

Jorge Jesus geride bıraktığımız iki sezonda Al Hilal ile büyük zaferler elde etmişti. Portekizli teknik adam Al Hilal kariyerinde 1 Suudi Arabistan Pro Lig, 2 Suudi Arabistan Süper Kupası ve 1 Suudi Arabistan Kupası kazandı.

#Jorge Jesus
#Suudi Arabistan Pro Lig
#AL Nassr
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hastanede çalışan kamu işçisi ne kadar maaş alacak? Temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı toplu sözleşme zammı son durum