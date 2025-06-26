Jorge Jesus ezeli rakibin başına geçiyor: Yeni takımı şaşırttı

Son olarak Al Hilal'i çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 70 yaşındaki çalıştırıcının yeni takımını duyurdular.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'den ayrılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un yeni adresi merak konusu.
Brezilya Milli Takımı hedefinden uzaklaşan Jesus'un tekrardan Arabistan takımlarından birinde görev yapacağı yazıldı.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Al Nassr'ın yeni teknik direktör adayları arasında Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ilk sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertli kulübün yetkilileri, deneyimli teknik adamla resmi temaslara başladı.
Jorge Jesus geride bıraktığımız iki sezonda Al Hilal ile büyük zaferler elde etmişti. Portekizli teknik adam Al Hilal kariyerinde 1 Suudi Arabistan Pro Lig, 2 Suudi Arabistan Süper Kupası ve 1 Suudi Arabistan Kupası kazandı.