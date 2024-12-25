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Jose Mourinho aradığı sol beki buldu: Fenerbahçe görüşmelere başladı

Jose Mourinho aradığı sol beki buldu: Fenerbahçe görüşmelere başladı

Haber Merkezi
09:5325/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, elini çabuk tutmaya çalışıyor. Sol bek için arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündeminde 2 oyuncu var.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündem stoper ve sol bek.

Sarı lacivertlilerin sol bek transfer listesinin ilk sırasında Gent forması giyen Archie Brown yer alıyor.

Daha önce 22 yaşındaki İngiliz sol beki yüksek bonservis talebi nedeniyle alamayan sarı lacivertliler, devre arasında bir kez daha Belçika kulübünün kapısını çalacak.


Fenerbahçe bu sefer bu transferi bitirmek istiyor.

Fenerbahçe ayrıca Tottenham forması giyen Sergio Reguilon için de temas kuracak.

Sezon sonu takımdan ayrılacak 28 yaşındaki İspanyol sol bek için kiralama ve opsiyonlu satın alma teklifi götürülecek.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Transfer Haberleri

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