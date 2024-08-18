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Spor

Jose Mourinho Göztepe maçında neden puan kaybettiklerini açıkladı

Haber Merkezi
00:20 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 00:34 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, puan kaybının nedenlerini açıkladı.

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Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşılaştı.

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Mücadelede 2-0 öne geçen sarı lacivertliler, daha sonra bu üstünlüğünü koruyamadı.

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Karşılaşma 2-2 sona erdi. 

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Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, puan kaybının nedenlerini açıkladı.

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Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

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"Zor bir maçtı ama 2-0 ile bizim kontrolümüzdeydi."

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"İkinci yarı başlayınca da 3. golü bulabilirdik. Sonra oyunun duygu durumu değişti."

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"Kornerden yediğimiz golle ortak oldular. 3. golü bulamadık."

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"Cenk'le net pozisyona da girdik ama maçın duraklama dakikalarında eşitlik geldi."

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İlk yarı bitmeden soyunma odasına neden gittiğini açıklayan Mourinho şu ifadeleri kullandı:

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"Ipad'den izlediğim pozisyonlar vardı. Oyunculara izletmek istiyordum."

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"Onları seçmek için devre arası içeri erken girdim."

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#Fenerbahçe
#Mourinho
#göztepe
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