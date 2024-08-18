Jose Mourinho Göztepe maçında neden puan kaybettiklerini açıkladı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, puan kaybının nedenlerini açıkladı.
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşılaştı.
Mücadelede 2-0 öne geçen sarı lacivertliler, daha sonra bu üstünlüğünü koruyamadı.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, puan kaybının nedenlerini açıkladı.
Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:
"Zor bir maçtı ama 2-0 ile bizim kontrolümüzdeydi."
"İkinci yarı başlayınca da 3. golü bulabilirdik. Sonra oyunun duygu durumu değişti."
"Kornerden yediğimiz golle ortak oldular. 3. golü bulamadık."
"Cenk'le net pozisyona da girdik ama maçın duraklama dakikalarında eşitlik geldi."
İlk yarı bitmeden soyunma odasına neden gittiğini açıklayan Mourinho şu ifadeleri kullandı:
"Ipad'den izlediğim pozisyonlar vardı. Oyunculara izletmek istiyordum."
"Onları seçmek için devre arası içeri erken girdim."