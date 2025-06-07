Jose Mourinho suskunluğunu bozdu: ‘Büyük bir yalan!’

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’dan Inter iddialarına yanıt geldi. Portekizli teknik adam hakkında çıkan haberleri yalanladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakkında çıkan Inter iddialarına yanıt verdi.
Corriere dello Sport'a konuşan deneyimli teknik direktör "Inter'le görüştüğüm yönünde çıkan haberler büyük bir yalan." dedi.
Mourinho'nın Inzaghi sonrası Inter'e haber gönderdiği iddiası gündeme oturmuştu.
İtalyan gazetesi La Repubblica, Inter’in mevcut teknik direktörü Simone Inzaghi’nin Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşabileceği ve bu durumda Mourinho’nun Inter’in teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddiasını ortaya atmıştı.
Haberde, Mourinho’nun 2008-2010 yılları arasında Inter’i çalıştırdığı dönemde Serie A, Coppa Italia ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak “üçleme” (treble) yaptığı hatırlatılmış, Portekizli hocanın kulüple olan duygusal bağının bu transferi olası kıldığı öne sürülmüştü.
Ancak Mourinho’nun net yalanlaması, bu iddiaları boşa çıkardı.