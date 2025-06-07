Jose Mourinho suskunluğunu bozdu: ‘Büyük bir yalan!’

Haberde, Mourinho’nun 2008-2010 yılları arasında Inter’i çalıştırdığı dönemde Serie A, Coppa Italia ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak “üçleme” (treble) yaptığı hatırlatılmış, Portekizli hocanın kulüple olan duygusal bağının bu transferi olası kıldığı öne sürülmüştü.



