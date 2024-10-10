Jürgen Klopp’a sert tepki: ‘Benim için öldü’

2023-24 sezonunun sonunda Liverpool'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Klopp, sürpriz bir hamleye imza atarak Red Bull'un futbol direktörü olarak yeni bir işe başladı. 1 Ocak 2025’ten itibaren Red Bull'da görev alacak Jürgen Klopp verdiği kararla tüm eleştirilerin odağı oldu. En çok tepki ise Borussia Dortmund taraftarından geldi. İşte detaylar.
1 Ocak 2025’ten itibaren Red Bull'da görev alacak Jürgen Klopp, Dortmund taraftarlarından büyük bir tepki gördü.
Bunlardan biri, ülkenin "50+1" sahiplik modelini aştığı iddiasıyla Alman futbolunda tartışmalara yol açan RB Leipzig.
Klopp 2022 gibi yakın bir tarihte, "Red Bull fikrinin gelenekçiler tarafından ne kadar eleştirildiğini biliyorum ve ben de onlardan biriyim" dese de şimdi söz konusu markayla çalışma kararı aldı.
Alman futbol uzmanı Constantin Eckner, talkSPORT'a yaptığı açıklamada, çoğu zaman halk adamı olarak görülen 57 yaşındaki Klopp'un cesur bir kariyer hamlesi yaptığını söyledi:
"Medya mensupları ve taraftarlar Jurgen Klopp'un kendi mirasını yok ettiğini düşünüyor. İngiltere'de pek gündemde olmayabilir ama Red Bull, altıncı ligden bir kulübü devraldı ve Leipzig'in Bundesliga'ya yükselmesi için finansman sağladı.
Red Bull, Alman futbolunda büyük saygı gören ve oldukça tartışmalı olan 50+1 kuralını delmekle suçlanıyor. Kendisini Leipzig ve Hoffenheim gibi kulüplerin antitezi olarak konumlandıran Mainz ve Borussia Dortmund'un baş antrenörüydü.
Özellikle Dortmund taraftarları ama genel olarak pek çok futbolsever sadece rahatsız değil, biraz da kızgın."
BVB taraftarları Klopp'un Red Bull tarafından atanması haberine "futbol öldü" ve tartışmaların merkezindeki adam için "benim için öldü" diyerek tepki gösterdi.
Diğerleri ise bu haberin kendilerini "hasta hissettirdiğini" söylerken Klopp yeni görevi için, "Beni daha fazla heyecanlandıracak bir teklif düşünemiyorum" dedi.