UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun açılış haftasında, İtalyan devi Juventus ile Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yeni formatıyla dikkat çeken turnuvanın ilk maçlarından biri olan bu dev mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız’ın bu maça ilk 11’de çıkması bekleniyor. Peki, Juventus - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Juventus - Borussia Dortmund canlı izleme linki. İşte detaylar.

1 /8 Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Bu akşam Kenan Yıldız’lı Juventus evinde Borussia Dortmund’u konuk edecek.



2 /8 Juventus, Igor Tudor yönetiminde Serie A'ya müthiş bir giriş yaptı. Ligde oynadığı 3 maçta 3 galibiyetle 9 puan toplayan "Zebralı" ekip, son olarak Inter'e karşı dramatik bir 4-3'lük zafer elde etti. Kenan Yıldız, bu maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak adeta parladı.



3 /8 Milli oyuncumuzun Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de başlaması bekleniyor. 20 yaşındaki futbolcu Tudor'un hücum varyasyonlarında vazgeçilmezi haline geldi.



4 /8 Borussia Dortmund ise Bundesliga'da 3 maçta 7 puanla iyi bir başlangıç yaptı. Son olarak Heidenheim'ı 2-0 yenen Sarı-Siyahlılar, Serhou Guirassy'nin 5 golüyle hücumda etkili.



5 /8 Ancak Alman kulübünün savunma hattı sıkıntılı. Emre Can, Niklas Süle ve Nico Schlotterbeck gibi kilit isimler sakat.



6 /8 Tarihsel olarak iki takım arasında 9 resmi maç oynandı. Juventus 5, Dortmund 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti.



JUVENTUS - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus - Borussia Dortmund maçı 16 Eylül 2025 Salı yani bu akşam, Türkiye saatiyle (TSİ) 22:00'de başlayacak. Maç tabii spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.





