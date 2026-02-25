Juventus - Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama: ‘Pizzaya bile bahse girmem’

İtalyan futbolunun beyefendisi Marchisio, Juventus - Galatasaray maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki isim, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Juventus için taşıdığı hayati öneme vurgu yaptı.
Juventus'un eski yıldızlarından Claudio Marchisio, Torino ekibinde Galatasaray'a karşı turu geçirecek tek oyuncunun Kenan Yıldız olduğunu söyledi.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek olan Juventus'ta 5-2'lik skoru çevirmenin hesapları yapılıyor.
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Claudio Marchisio, Juventus'un Galatasaray'a karşı tek şansının Kenan Yıldız olduğunu söyledi. Milli futbolcudan övgüyle bahseden İtalyan futbol adamı "Galatasaray karşısında eleme turunu geçmesini sağlayabilecek tek kişi Yıldız.
Kenan, Juventus'un değerinin %50'si kadar. Ne yazık ki, rakipler bile bunu fark etti ve onu giderek daha fazla adamla markaj altına alıyorlar." dedi.
"OSIMHEN JUVENTUS'TA FARK YARATIRDI"
Claudio Marchisio, adı bir süre Juventus'la anılan Victor Osimhen'e de değinirken "Kesinlikle fark yaratırdı. Galatasaray'da hayranlıkla izlediğimiz Osimhen, kışı geçirmek için Türkiye'ye giden bir forvetten çok daha fazlası.
İlk maçta inanılmaz bir azim gösterdi, bu da Juventus'un gol yollarında sık sık eksikliğini duyduğu bir özellik." diye konuştu.
"PİZZAYA BİLE BAHSE GİRMEM"
İlk maçta alınan 5-2'lik mağlubiyeti çevirmenin zor olduğunu belirten Marchisio "Hiçbir şeye, hatta arkadaşlarımla pizzaya bile bahse girmem. Üç gol geriden gelip gol yemeden maçı çevirmek zor olacak.
Özellikle de Spalletti'nin takımının geçirdiği zor dönemi göz önünde bulundurursak. Ama Juventus inanmalı, burası Şampiyonlar Ligi." ifadelerini kullandı.