Juventus'ta ortalık karıştı: Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye olay hareket

21/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Juventus, Serie A 26. haftasında konuk ettiği Como'ya 2-0 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Juventus ilkleri yaşadı. Milli oyuncu Kenan Yıldız ile Spalletti arasında yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu.

İtalya Serie A 26. haftasında Juventus sahasında Como 1907 karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Fabregas'ın takımı Como 2-0 galibiyetle ayrıldı. Devler Ligi'nde Galatasaray'a karşı 5-2 mağlup olan Juventus çıktığı son 4 karşılaşmada kazanmayı unuttu.

Üç puanı getiren golleri 11. dakikada Vojvoda ile 61. dakikada Caqueret kaydetti. Bu sonucun ardından Como puanını 45'e yükselterek 6. sırada yer aldı. Juventus 46 puanla 5. sırada konumlandı.

KENAN YILDIZ SİNİRLENDİ

83'üncü dakikada oyundan alınan milli oyuncu Kenan Yıldız ile teknik direktör Spalletti arasında bir tartışma çıktı. Ardından 20 yaşındaki kanat oyuncusu yedek kulübesine oturdu.

Juventus'un ligde iç sahada 16 maçlık yenilmezlik serisi bitti. 75 yıl sonra evinde Como'ya kaybetti. Spalletti'nin öğrencileri son 5 resmi maçta 4. yenilgisini aldı. 

