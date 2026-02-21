Juventus'ta ortalık karıştı: Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye olay hareket

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Juventus, Serie A 26. haftasında konuk ettiği Como'ya 2-0 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Juventus ilkleri yaşadı. Milli oyuncu Kenan Yıldız ile Spalletti arasında yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu.

1 /5 İtalya Serie A 26. haftasında Juventus sahasında Como 1907 karşı karşıya geldi.

2 /5 Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Fabregas'ın takımı Como 2-0 galibiyetle ayrıldı. Devler Ligi'nde Galatasaray'a karşı 5-2 mağlup olan Juventus çıktığı son 4 karşılaşmada kazanmayı unuttu.

3 /5 Üç puanı getiren golleri 11. dakikada Vojvoda ile 61. dakikada Caqueret kaydetti. Bu sonucun ardından Como puanını 45'e yükselterek 6. sırada yer aldı. Juventus 46 puanla 5. sırada konumlandı.

4 /5 KENAN YILDIZ SİNİRLENDİ 83'üncü dakikada oyundan alınan milli oyuncu Kenan Yıldız ile teknik direktör Spalletti arasında bir tartışma çıktı. Ardından 20 yaşındaki kanat oyuncusu yedek kulübesine oturdu.