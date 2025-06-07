Kanarya'nın büyük rüyası: Vlahovic için tarihi teklif!

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu öncesi kadrosunu dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için büyük bir adım attı. Sarı-lacivertliler, Juventus’un 25 yaşındaki Sırp forveti Dusan Vlahovic’i transfer etmek için ciddi bir teklif sundu.

1 /5 Juventus'taki son 2 sezonunda form tutmakta zorlanan ve saha dışı olayları nedeniyle 11'e girmekte zorlanan Dusan Vlahovic, bu yaz İtalyan devinden kesin ayrılacak.



2 /5 Sırp yıldız için Fenerbahçe devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak ve Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, Vlahovic ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.



3 /5 İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Fenerbahçe, Vlahovic için ciddi bir teklifte bulundu.

4 /5 Haberde Fenerbahçe'nin Vlahovic'i kadrosuna katabilmek için sabırlı olması gerektiği ifadeleri yer aldı.

