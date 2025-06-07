Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kanarya'nın büyük rüyası: Vlahovic için tarihi teklif!

Kanarya'nın büyük rüyası: Vlahovic için tarihi teklif!

08:047/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu öncesi kadrosunu dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için büyük bir adım attı. Sarı-lacivertliler, Juventus’un 25 yaşındaki Sırp forveti Dusan Vlahovic’i transfer etmek için ciddi bir teklif sundu.

Juventus'taki son 2 sezonunda form tutmakta zorlanan ve saha dışı olayları nedeniyle 11'e girmekte zorlanan Dusan Vlahovic, bu yaz İtalyan devinden kesin ayrılacak.


Sırp yıldız için Fenerbahçe devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak ve Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, Vlahovic ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.


İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Fenerbahçe, Vlahovic için ciddi bir teklifte bulundu.

Haberde Fenerbahçe'nin Vlahovic'i kadrosuna katabilmek için sabırlı olması gerektiği ifadeleri yer aldı.


Juventus'ta 1 yıl sözleşmesi kalan Dusan Vlahovic bu sezon 41 maça çıkarken 15 gol, 5 asistlik katkı verdi.


#Dusan Vlahovic
#Juventus
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbn-i Sina cevabı güç olan soruyu yıllar önce cevaplamış: "Hiç rüya görmüyorum" diyenler okusun