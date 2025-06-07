Kanarya'nın büyük rüyası: Vlahovic için tarihi teklif!

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu öncesi kadrosunu dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için büyük bir adım attı. Sarı-lacivertliler, Juventus’un 25 yaşındaki Sırp forveti Dusan Vlahovic’i transfer etmek için ciddi bir teklif sundu.
Juventus'taki son 2 sezonunda form tutmakta zorlanan ve saha dışı olayları nedeniyle 11'e girmekte zorlanan Dusan Vlahovic, bu yaz İtalyan devinden kesin ayrılacak.
Sırp yıldız için Fenerbahçe devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak ve Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, Vlahovic ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Fenerbahçe, Vlahovic için ciddi bir teklifte bulundu.
Haberde Fenerbahçe'nin Vlahovic'i kadrosuna katabilmek için sabırlı olması gerektiği ifadeleri yer aldı.
Juventus'ta 1 yıl sözleşmesi kalan Dusan Vlahovic bu sezon 41 maça çıkarken 15 gol, 5 asistlik katkı verdi.