Kayserispor 3 puanı unuttu

10:2525/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
IHA
Kayserispor, Süper Lig serüvende galibiyet hasretini sürdürüyor. Sarı kırmızılı takım geride kalan 10 haftada 6. beraberliğini aldı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, galibiyet hasretine yine son veremedi. 

Ligin 10. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk olan sarı kırmızılılar sahadan 2-2 eşitlik ile ayrıldı. 

Kayserispor; böylece ligde oynadığı 10 müsabakada 6. beraberliğini aldı.

Kayserispor; geride kalan haftalarda Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarını kaybederken; Başakşehir, Göztepe, Kocaelispor, Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Karagümrük maçlarını berabere noktaladı.

10 haftada hanesine 6 puan yazdırabilen Kayserispor, ligde galibiyet alamayan tek takım konumunda bulunuyor.

