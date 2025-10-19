Trendyol Süper Lig 9. haftasında Kayserispor evinde Samsunspor’u konuk edecek. Bugün saat 14.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, bu sezon 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi 13 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Kayserispor - Samsunspor maçının ilk 11’leri belli oldu mu, eksik ve sakat var mı? İşte Kayserispor - Samsunspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

1 /12 Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 14.30’da başlayacak.



2 /12 Samsunspor'u konuk ettiği beş Süper Lig maçının ikisini kaybeden Kayserispor (3G), bu mağlubiyetleri ilk (1-4; Eylül 2004) ve son (0-1; Ocak 2025) karşılaşmalarda aldı.



3 /12 Kayserispor'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kazanan Samsunspor'un, ligde üst üste 4+ galibiyet aldığı son rakibi Adanaspor (5G; Mart 1999-Mayıs 2001).



4 /12 Süper Lig'de bu sezon galibiyeti bulunmayan tek takım olan Kayserispor (3B 5M), en üst ligde sadece iki sezonun ilk dokuz karşılaşmasında 3 puanı bir arada göremedi (2019/20 & 2004/05).



5 /12 Bu sezon Süper Lig'de Samsunspor'dan (4B) daha fazla maçtan beraberlikle ayrılan tek takım Kayserispor (5B). Karadeniz temsilcisi, ilk dokuz karşılaşmada 5+ eşitlik yaşadığı son sezonu 1978/79'da geçirdi (2G 5B 2M).



6 /12 Bu sezon evinde oynadığı dört Süper Lig maçını kazanamayan Kayserispor (2B 2M), kulüp tarihinde ilk kez üst üste iki sezonda ilk beş iç saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçme tehlikesiyle karşı karşıya (2024/25; 3B 2M).



7 /12 Süper Lig deplasmanlarındaki son beş maçını kaybetmeyen Samsunspor (2G 3B), altı karşılaşmalık bir yenilmezlik serisini en son Kasım 1986-Şubat 1987 arasında yaşadı.



8 /12 Bu sezon Süper Lig'deki üç mağlubiyetini de 4-0'lık skorlarla alan Kayserispor (vs Galatasaray, Beşiktaş & Trabzonspor), lig tarihinde bir sezondaki ilk dört yenilgisinde de kalesinde 4+ gol gören ilk takım olabilir.



9 /12 Süper Lig'de bu sezon kalesine en fazla isabetli şut gelen takım olan Kayserispor (52), Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana en yüksek ortalamaya sahip olduğu sezonu geçiriyor (6.5).

10 /12 Bu sezon Süper Lig'de Kayserispor formasıyla en fazla şutta payı bulunan oyuncu olan Miguel Cardoso (20 şut & 10 şut pası), sarı-kırmızılıların Samsunspor ağlarına gönderdiği son lig golünün asistini yapan isimdi (Haziran 2025).



11 /12 Samsunspor'un ligde Kayserispor'a attığı son üç golün asistini yapan Emre Kılınç'ın, Süper Lig kariyerinde Kayseri ekibinden (2 gol & 3 asist) daha fazla gole katkıda bulunduğu iki rakibi bulunuyor: Trabzonspor (3 gol & 5 asist) & Fenerbahçe (3 gol & 4 asist).

