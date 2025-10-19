Trendyol Süper Lig 9. haftasında Kayserispor evinde Samsunspor’u konuk edecek. Bugün saat 14.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, bu sezon 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi 13 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Kayserispor - Samsunspor maçının ilk 11’leri belli oldu mu, eksik ve sakat var mı? İşte Kayserispor - Samsunspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 14.30’da başlayacak.
Samsunspor'u konuk ettiği beş Süper Lig maçının ikisini kaybeden Kayserispor (3G), bu mağlubiyetleri ilk (1-4; Eylül 2004) ve son (0-1; Ocak 2025) karşılaşmalarda aldı.
Kayserispor'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kazanan Samsunspor'un, ligde üst üste 4+ galibiyet aldığı son rakibi Adanaspor (5G; Mart 1999-Mayıs 2001).
Süper Lig'de bu sezon galibiyeti bulunmayan tek takım olan Kayserispor (3B 5M), en üst ligde sadece iki sezonun ilk dokuz karşılaşmasında 3 puanı bir arada göremedi (2019/20 & 2004/05).
Bu sezon Süper Lig'de Samsunspor'dan (4B) daha fazla maçtan beraberlikle ayrılan tek takım Kayserispor (5B). Karadeniz temsilcisi, ilk dokuz karşılaşmada 5+ eşitlik yaşadığı son sezonu 1978/79'da geçirdi (2G 5B 2M).
Bu sezon evinde oynadığı dört Süper Lig maçını kazanamayan Kayserispor (2B 2M), kulüp tarihinde ilk kez üst üste iki sezonda ilk beş iç saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçme tehlikesiyle karşı karşıya (2024/25; 3B 2M).
Süper Lig deplasmanlarındaki son beş maçını kaybetmeyen Samsunspor (2G 3B), altı karşılaşmalık bir yenilmezlik serisini en son Kasım 1986-Şubat 1987 arasında yaşadı.
Bu sezon Süper Lig'deki üç mağlubiyetini de 4-0'lık skorlarla alan Kayserispor (vs Galatasaray, Beşiktaş & Trabzonspor), lig tarihinde bir sezondaki ilk dört yenilgisinde de kalesinde 4+ gol gören ilk takım olabilir.
Süper Lig'de bu sezon kalesine en fazla isabetli şut gelen takım olan Kayserispor (52), Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana en yüksek ortalamaya sahip olduğu sezonu geçiriyor (6.5).
Bu sezon Süper Lig'de Kayserispor formasıyla en fazla şutta payı bulunan oyuncu olan Miguel Cardoso (20 şut & 10 şut pası), sarı-kırmızılıların Samsunspor ağlarına gönderdiği son lig golünün asistini yapan isimdi (Haziran 2025).
Samsunspor'un ligde Kayserispor'a attığı son üç golün asistini yapan Emre Kılınç'ın, Süper Lig kariyerinde Kayseri ekibinden (2 gol & 3 asist) daha fazla gole katkıda bulunduğu iki rakibi bulunuyor: Trabzonspor (3 gol & 5 asist) & Fenerbahçe (3 gol & 4 asist).
KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
KAYSERİSPOR
25 Bilal Bayazit
3 Abdulsamet Burak
4 Stefano Denswil
23 Lionel Carole Sarı Kart
8 Laszlo Benes
24 Dorukhan Toköz
28 Ramazan Civelek
30 Aaron Opoku
33 Furkan Soyalp
7 Miguel Cardoso
9 German Onugkha
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
4 Rick Van Drongelen
18 Zeki Yavru
37 Lubo Satka
10 Olivier Ntcham
17 Logi Tomasson
21 Carlo Holse
29 Antoine Makoumbou
7 Anthony Musaba
9 Marius Mouandilmadji
70 Tanguy Coulibaly