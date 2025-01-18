Benfica, ligde ağırladığı Famalicao'yu farklı mağlup etti. Ev sahibi ekibin Kerem Aktürkoğlu-Orkun Kökçü iş birliğiyle bulduğu gol maça damga vurdu. Golün videosunu haberimiz içerisinde yer alan videodan izleyebilirsiniz.
Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde Famalicao'yu konuk etti.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazandı. Benfica'da Leandro Barreiro, yaptığı hat-trick ile maçın yıldızı oldu.
Maçın son golünü ise Kerem Aktürkoğlu'nun şık asistinde Orkun Kökçü kaydetti.
Orkun Kökçü ligde 10 maç sonra gol atarken, Kerem Aktürkoğlu ise 4 maç sonra takımına skor katkısı sağladı.
Benfica bu galibiyetin ardından puanını 41'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.
İşte Kerem Aktükroğlu'nun asistinde Orkun Kökçü'nün attığı gol