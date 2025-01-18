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Kerem Aktürkoğlu-Orkun Kökçü iş birliği: Mükemmel gol

Kerem Aktürkoğlu-Orkun Kökçü iş birliği: Mükemmel gol

09:3118/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Benfica, ligde ağırladığı Famalicao'yu farklı mağlup etti. Ev sahibi ekibin Kerem Aktürkoğlu-Orkun Kökçü iş birliğiyle bulduğu gol maça damga vurdu. Golün videosunu haberimiz içerisinde yer alan videodan izleyebilirsiniz.

Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde Famalicao'yu konuk etti.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazandı. Benfica'da Leandro Barreiro, yaptığı hat-trick ile maçın yıldızı oldu.

Maçın son golünü ise Kerem Aktürkoğlu'nun şık asistinde Orkun Kökçü kaydetti.

Orkun Kökçü ligde 10 maç sonra gol atarken, Kerem Aktürkoğlu ise 4 maç sonra takımına skor katkısı sağladı.

Benfica bu galibiyetin ardından puanını 41'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.




İşte Kerem Aktükroğlu'nun asistinde Orkun Kökçü'nün attığı gol

#Benfica
#Kerem Aktürkoğlu
#Orkun Kökçü

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