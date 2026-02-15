Kerem Aktürkoğlu tartışılan o pozisyon için konuştu: ‘Hakeme söyledim…’

TEPKİLER İÇİN YANIT

Kerem Aktürkoğlu, her zaman taraftarın desteğini hissettiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:





"Taraftara sonsuz teşekkür ediyorum. Her düştüğümde beni kaldırdılar, bana destek oldular. Onların o desteği hissettiğim için de o zorlu süreçlerden geçip ayağa kalktım. Ben çok fazla da düşeceğim, buna da inanıyorum ama düştüğüm yerden her zaman olduğu gibi yine kalkacağım. Kalkamazsan zaten bu seviyelerde olamıyorsun. Kendime inanıyorum. Takımıma güveniyorum, inanıyorum. Taraftarımıza da inanıyorum. Sadece beni değil, bütün arkadaşlarımı çok fazla destekliyorlar. Taraftarın desteği için de teşekkür ediyorum."



