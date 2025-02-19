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Benfica'yı Türkler sırtladı

Benfica'yı Türkler sırtladı

09:2519/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün gol attığı karşılaşmada Fransa temsilcisi Monaco ile 3-3 berabere kalarak son 16 turuna çıktı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün gollerini haberimiz içerisinde yer alan videodan izleyebilirsiniz.

"Devler Ligi" play-off turunda Benfica, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Monaco'yu konuk etti.

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maçın 22. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Takumi Minamino'nun golüyle 32. dakikada eşitliği sağlayan Monaco, 51. dakikada Eliesse Ben Seghir ile 2-1 öne geçti.

Vangelis Pavlidis'in 76. dakikadaki penaltı golüyle Benfica, 2-2 eşitliği yakaladı ancak 81. dakikada Monaco, George Osrzehmen Ilenikhena ile tekrar üstünlük kurdu.

Benfica'nın "10" numarası milli futbolcu Orkun Kökçü, 84. dakikada "10 numara" dokunuşla karşılaşmanın skorunu belirledi.

Milli futbolcular Orkun ve Kerem'in gol attığı karşılaşmanın ardından Benfica, adını 16 turuna yazdıran taraf oldu.



Kerem Aktürkoğlu'nun golü

Orkun Kökçü'nün golü

#Şampiyonlar Ligi
#Benfica
#Orkun Kökçü
#Kerem Aktürkoğlu

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