Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Milli oyuncunun Atletico Madrid'e atmış olduğu gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Benfica sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.
Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu bu maçı da boş geçmedi.
26 yaşındaki futbolcu maçın 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
12.dakikada Atletico Madrid savunmasının büyük hatasında Benfica topu hızlı kaptı ve Kerem Aktürkoğlu ile buluşturdu.
Kaleci Oblak ile karşı karşıya kalan milli oyuncu topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.
Yenilen golün ardından Diego Simeone'nin tepkisi.
Kerem Aktürkoğlu Benfica formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol atıp 2 asistlik katkı verirken bütün maçlarda skor katkısı yaptı.