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Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'i de boş geçmedi: Karşı karşıya affetmedi (VİDEO)

Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'i de boş geçmedi: Karşı karşıya affetmedi (VİDEO)

22:202/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Milli oyuncunun Atletico Madrid'e atmış olduğu gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Benfica sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.

Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu bu maçı da boş geçmedi.

26 yaşındaki futbolcu maçın 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

12.dakikada Atletico Madrid savunmasının büyük hatasında Benfica topu hızlı kaptı ve Kerem Aktürkoğlu ile buluşturdu.

Kaleci Oblak ile karşı karşıya kalan milli oyuncu topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Yenilen golün ardından Diego Simeone'nin tepkisi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN ATLETİCO MADRİD'E ATTIĞI GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

Kerem Aktürkoğlu Benfica formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol atıp 2 asistlik katkı verirken bütün maçlarda skor katkısı yaptı.

#Kerem Aktürkoğlu
#Benfica
#Atletico Madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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