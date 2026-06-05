Kimse bunu beklemiyordu! Aziz Yıldırım yıldız isimle anlaşmıştı ama...

Hakan Safi, Al-Ahli forması giyen Merih Demiral ve Sporting Lizbon forması giyen Luis Suarez ile anlaşma sağladığını açıkladı. Aziz Yıldırım ise prensip anlaşması sağladığı golcüler olduğunu açıklamıştı. Yıldırım, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ve Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile anlaşma sağlamıştı.