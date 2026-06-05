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Kimse bunu beklemiyordu! Aziz Yıldırım yıldız isimle anlaşmıştı ama...

Kimse bunu beklemiyordu! Aziz Yıldırım yıldız isimle anlaşmıştı ama...

11:115/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
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Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın anlaşmaya vardığı golcü oyuncu Serhou Guirassy'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-lacivertliler, 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile yeni başkanını seçecek.

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi, başkanlık için yarışacak. Çalışmalarını sürdüren iki başkan adayından da seçime kısa bir süre kala somut hamleler gelmeye başladı.

Hakan Safi, Al-Ahli forması giyen Merih Demiral ve Sporting Lizbon forması giyen Luis Suarez ile anlaşma sağladığını açıkladı. Aziz Yıldırım ise prensip anlaşması sağladığı golcüler olduğunu açıklamıştı. Yıldırım, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ve Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile anlaşma sağlamıştı.

Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde Gineli golcünün transferini resmiyete kavuşturması beklerken, 30 yaşındaki golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bild; Aziz Yıldırım'ın anlaşma sağladığı için Aston Villa'nın devreye girdiğini yazdı.

Golcü futbolcunun da kariyerini Premier Lig'de sürdürmeye sıcak baktığı ve bu fırsatı değerlendirmek istediği belirtildi.

Borussia Dortmund'un 40 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklif sonrası Guirassy'nin ayrılmasına izin vereceği aktarıldı. Serhou Guirassy, bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 46 maçta 22 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.


Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Gineli santrforun güncel piyasa değeriyse 32 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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