Kimse fark etmemişti! Erling Haaland'ın Galatasaray maçındaki hareketi gündem oldu

Kimse fark etmemişti! Erling Haaland'ın Galatasaray maçındaki hareketi gündem oldu

10:4630/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında karşılaştığı Manchester City'e 2-0 mağlup oldu. Mücadelede takımının ilk golünü kaydeden Haaland'ın o hareketi sosyal medyada gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar rakibine 2-0 yenilse de ilk 24'e girerek yoluna play-off aşamasından devam ediyor.

Öte yandan İngiliz ekibi adına maçta ilk golü kaydeden Erling Haaland'ın gol sevinci, sonradan gündem oldu. Norveçli futbolcunun, Leeds United selamı vererek Galatasaray'a gönderme yaptığı görüldü.

Babası Alf-Inge Haaland'ın Leeds United forması giydiği dönemde Leeds'te dünyaya gelen Haaland'ın gol sevincinde, geçmişte iki takımın arasındaki olaylara gönderme yaptığı vurgulandı.

