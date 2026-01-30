Kimse fark etmemişti! Erling Haaland'ın Galatasaray maçındaki hareketi gündem oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında karşılaştığı Manchester City'e 2-0 mağlup oldu. Mücadelede takımının ilk golünü kaydeden Haaland'ın o hareketi sosyal medyada gündem oldu.

1 /4 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geldi.

2 /4 Sarı-kırmızılılar rakibine 2-0 yenilse de ilk 24'e girerek yoluna play-off aşamasından devam ediyor.

3 /4 Öte yandan İngiliz ekibi adına maçta ilk golü kaydeden Erling Haaland'ın gol sevinci, sonradan gündem oldu. Norveçli futbolcunun, Leeds United selamı vererek Galatasaray'a gönderme yaptığı görüldü.