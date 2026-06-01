Kiralandığı 3. takımda da tutunamadı! Fenerbahçe'ye dönüyor

15:301/06/2026, Pazartesi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kiralık gönderdiği genç futbolcu, takıma dönüyor.

Fenerbahçe'nin 3 sezon önce Mısır'ın Mokawloon takımından transfer ettiği Omar Fayed, geride kalan sezonu Arouca'da kiralık olarak geçirdi. Portekiz temsilcisinde 10 resmi maçta forma giyen Fayed, 733 dakika sahada kalırken beklenen performansın gerisinde kaldı.

NTV Spor'un Record'dan aktardığı habere göre Arouca, Mısırlı stoperin satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve Omar Fayed Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Haber detayında, 22 yaşındaki savunmacı için sezonun ilk yarısının uyum süreciyle geçtiği, ikinci yarıda ise Javi Sanchez'in transferinin ardından Fayed'in forma giyme şansının iyice azaldığı vurgulandı.

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Omar Fayed, geçtiğimiz yıllarda da Sırbistan takımı Novi Pazar ve Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralık olarak gönderilmişti.

