Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı: Kulübü ligden çekildi

Adem Çelik: "Hiçbir taşkınlık yaşanmadı. Duvar dibine saklanmış"

Kulüplerinin adının böyle bir olayla anılmasından duydukları üzüntüyü dile getiren Çayırova Gümüşspor Kulüp Başkanı Adem Çelik önce takımı ligden çekti, ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Çelik, "Aslında söylenecek çok şey de yok. Çok üzgünüz. Bölgemizde de sevilen, sayılan 30 yıllık kulübüz. 400’ün üzerinde sporcumuz var. İlk kez böyle bir durumla karşılaştık. Sporcumuz ilk yarıda kırmızı kart gördü. İkinci yarıyı da sorunsuz oynadık. Hiçbir taşkınlık da yaşanmadı. Ancak sporcumuz hakemin soyunma odasının duvar dibine saklanmış. Maç bitince de hakeme yönelik eylemini gerçekleştirdi. Hakem kardeşimize de çok geçmiş olsun, ciddi bir şey olmaması bu olayda tesellimiz oldu. Yarın da il hakem kurulunu ziyarete gidip geçmiş olsun dileklerimizi sunacağız" diye konuştu.