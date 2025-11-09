Kocaelispor'dan maç sonu Uğurcan Çakır'a gönderme: Gündem olan paylaşım

Süper Lig 12. haftasında Kocaelispor sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Körfez ekibinin maç sonu sosyal medyadaki Uğurcan Çakır paylaşımı gündem oldu.
Trendyol Süper Lig 12. haftasında Kocaelispor sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Körfez ekibine galibiyeti getiren golü 45. dakikada Agyei kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Galibiyet sonrası Kocaelispor'un sosyal medya hesaplarından yaptığı Uğurcan Çakır paylaşımı gündem oldu.
Kocaelispor'un maç sonu paylaşımı
Yeşil-siyahlı kulüp, milli kalecinin kolunda yer alan 'No Goal' dövmesinin görüldüğü fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak 'Ups 😁' notunu ekledi.