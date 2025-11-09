Yeni Şafak
Kocaelispor'dan maç sonu Uğurcan Çakır'a gönderme: Gündem olan paylaşım

21:049/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Süper Lig 12. haftasında Kocaelispor sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Körfez ekibinin maç sonu sosyal medyadaki Uğurcan Çakır paylaşımı gündem oldu.

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Kocaelispor sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Körfez ekibine galibiyeti getiren golü 45. dakikada Agyei kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Galibiyet sonrası Kocaelispor'un sosyal medya hesaplarından yaptığı Uğurcan Çakır paylaşımı gündem oldu.

Kocaelispor'un maç sonu paylaşımı

Yeşil-siyahlı kulüp, milli kalecinin kolunda yer alan 'No Goal' dövmesinin görüldüğü fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak 'Ups 😁' notunu ekledi.

#Kocaelispor
#Galatasaray
#Uğurcan Çakır
