La Liga ekibi eski Beşiktaşlı için kararını verdi

İkinci sezonunda daha iyi durumdaydı, 34 resmi maçta 7 gol ve 2 asist yaptı. Pablo Maffeo gibi Larin de tribünlerle karşı karşıya geldi ve biraz benzer bir durum. Son maçlardaki performansından memnun olmadığımız ve beklentilerimizi karşılamadığı doğru.



