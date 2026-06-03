Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Lewandowski'ye gündem olan çağrı: "Fenerbahçe'ye gitme, Galatasaray'a gel"

Lewandowski'ye gündem olan çağrı: "Fenerbahçe'ye gitme, Galatasaray'a gel"

10:203/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe ile Robert Lewandowski arasında anlaşma sağlandığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Roman Kosecki'nin Polonyalı yıldız için yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer gündemi hareketliliğini sürdürüyor.

Başkan adayı Hakan Safi'nin, dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski ile anlaşma sağladığı yönündeki iddialar sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecana nenden oldu.

37 yaşındaki Polonyalı yıldızın adı Fenerbahçe ile anılırken, dikkat çeken bir açıklama da Galatasaray'ın eski futbolcusu Roman Kosecki'den geldi. Vatandaşı Lewandowski'ye seslenen Kosecki, tercihini Galatasaray'dan yana kullanması gerektiğini savundu.

Kosecki, şu ifadeleri kullandı:


"Lewandowski Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray gibi bir dev varken neden orta seviyede bir kulübe gitsin? Robert, o hatayı yapma. Eğer Türkiye'de oynayacaksan, adresin Galatasaray olmalı."

Polonyalı eski futbolcunun açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, özellikle Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Kosecki'nin ifadelerine sert eleştiriler yöneltirken, söz konusu açıklamalar kısa sürede futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Robert Lewandowski
#Roman Kosecki
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Reha Muhtar kimdir ve nerelidir?