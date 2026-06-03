Lewandowski'ye gündem olan çağrı: "Fenerbahçe'ye gitme, Galatasaray'a gel"

Fenerbahçe ile Robert Lewandowski arasında anlaşma sağlandığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Roman Kosecki'nin Polonyalı yıldız için yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer gündemi hareketliliğini sürdürüyor.
Başkan adayı Hakan Safi'nin, dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski ile anlaşma sağladığı yönündeki iddialar sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecana nenden oldu.
37 yaşındaki Polonyalı yıldızın adı Fenerbahçe ile anılırken, dikkat çeken bir açıklama da Galatasaray'ın eski futbolcusu Roman Kosecki'den geldi. Vatandaşı Lewandowski'ye seslenen Kosecki, tercihini Galatasaray'dan yana kullanması gerektiğini savundu.
Kosecki, şu ifadeleri kullandı:
"Lewandowski Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray gibi bir dev varken neden orta seviyede bir kulübe gitsin? Robert, o hatayı yapma. Eğer Türkiye'de oynayacaksan, adresin Galatasaray olmalı."
Polonyalı eski futbolcunun açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, özellikle Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Kosecki'nin ifadelerine sert eleştiriler yöneltirken, söz konusu açıklamalar kısa sürede futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.