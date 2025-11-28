Lider Samsunspor Avrupa'nın kasasını boşalttı! Karadeniz ekibinin 4 haftada UEFA'dan elde ettiği müthiş gelir belli oldu

LİG AŞAMASINDA 1 MİLYON 333 BİN EURO





Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Legia Varşova'yı, ikinci maçında sahasında Dinamo Kiev'i, üçüncü maçta yine sahasında Hamrun'u mağlup etmiş, dördüncü karşılaşmasında ise deplasmanda Breidablik ile berabere kalarak toplam 1 milyon 333 bin euro geliri cebine koydu.



