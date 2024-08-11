Limitleri Zaha açacak

Transfer döneminde limitlere takılan ve 1 milyon euro harcama limiti kalan Galatasaray, Zaha'nın ayrılmasıyla elini rahatlatacak. Sol bek ve hücuma takviye planlayan Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muslukları açacak. Zaha için iki kulüp devrede.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, limit problemine takıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Harcama Limiti 1 milyon euroya gerileyen sarı-kırmızılı takım, bunu aşmak için oyuncu satışına odaklandı.
Futbol takımının 90 milyon euroya yakın giderinin üstüne Batshuayi'ye 3 milyon euro imza parası, Sara ve Jelert'in bonservisine 27 milyon euro veren sarı-kırmızılılar, Wilfried Zaha'nın ayrılmasının ardından rahatlayacak.
Crystal Palace'ın ardından Leicester City ile pazarlık masasına oturan sarı-kırmızılılar, Zaha'nın 8.8 milyon milyon euroluk ücretini üstlenip 9 milyon euro kiralama bedeli elde etmeyi planlıyor.
Zaha ile limitlerinde artış hedefleyen sarı-kırmızılılar, bu parayla sol bek ve hücum hattına takviye yapacak.
Galatasaray, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçerek büyük bir gelir kalemi daha hanesine yazdırmak ve limitlerini tamamen açmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, Young Boys'u elemesi halinde 18 milyon euro katılım payı ve 15 milyon euronun üzerinde Değer Sütunu geliri elde edecek.
Geçtiğimiz sezon da limite takıldığı için Fred ve Szymanski'yi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledikten sonra 9.5 milyon euroya Davinson Sanchez'i transfer etmişti.