Limitleri Zaha açacak

Transfer döneminde limitlere takılan ve 1 milyon euro harcama limiti kalan Galatasaray, Zaha'nın ayrılmasıyla elini rahatlatacak. Sol bek ve hücuma takviye planlayan Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muslukları açacak. Zaha için iki kulüp devrede.

1 / 8 Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, limit problemine takıldı.

2 / 8 Türkiye Futbol Federasyonu Harcama Limiti 1 milyon euroya gerileyen sarı-kırmızılı takım, bunu aşmak için oyuncu satışına odaklandı.

3 / 8 Futbol takımının 90 milyon euroya yakın giderinin üstüne Batshuayi'ye 3 milyon euro imza parası, Sara ve Jelert'in bonservisine 27 milyon euro veren sarı-kırmızılılar, Wilfried Zaha'nın ayrılmasının ardından rahatlayacak.

4 / 8 Crystal Palace'ın ardından Leicester City ile pazarlık masasına oturan sarı-kırmızılılar, Zaha'nın 8.8 milyon milyon euroluk ücretini üstlenip 9 milyon euro kiralama bedeli elde etmeyi planlıyor.

5 / 8 Zaha ile limitlerinde artış hedefleyen sarı-kırmızılılar, bu parayla sol bek ve hücum hattına takviye yapacak.

6 / 8 Galatasaray, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçerek büyük bir gelir kalemi daha hanesine yazdırmak ve limitlerini tamamen açmak istiyor.

7 / 8 Sarı-kırmızılılar, Young Boys'u elemesi halinde 18 milyon euro katılım payı ve 15 milyon euronun üzerinde Değer Sütunu geliri elde edecek.