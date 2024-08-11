|
Spor

Limitleri Zaha açacak

Umut Yılmaz
09:44 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 10:43 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Transfer döneminde limitlere takılan ve 1 milyon euro harcama limiti kalan Galatasaray, Zaha'nın ayrılmasıyla elini rahatlatacak. Sol bek ve hücuma takviye planlayan Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muslukları açacak. Zaha için iki kulüp devrede.

1/ 8

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, limit problemine takıldı.

2/ 8

Türkiye Futbol Federasyonu Harcama Limiti 1 milyon euroya gerileyen sarı-kırmızılı takım, bunu aşmak için oyuncu satışına odaklandı. 

3/ 8

Futbol takımının 90 milyon euroya yakın giderinin üstüne Batshuayi'ye 3 milyon euro imza parası, Sara ve Jelert'in bonservisine 27 milyon euro veren sarı-kırmızılılar, Wilfried Zaha'nın ayrılmasının ardından rahatlayacak. 

4/ 8

Crystal Palace'ın ardından Leicester City ile pazarlık masasına oturan sarı-kırmızılılar, Zaha'nın 8.8 milyon milyon euroluk ücretini üstlenip 9 milyon euro kiralama bedeli elde etmeyi planlıyor. 

5/ 8

Zaha ile limitlerinde artış hedefleyen sarı-kırmızılılar, bu parayla sol bek ve hücum hattına takviye yapacak.

6/ 8

Galatasaray, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçerek büyük bir gelir kalemi daha hanesine yazdırmak ve limitlerini tamamen açmak istiyor.

7/ 8

Sarı-kırmızılılar, Young Boys'u elemesi halinde 18 milyon euro katılım payı ve 15 milyon euronun üzerinde Değer Sütunu geliri elde edecek.

8/ 8

Geçtiğimiz sezon da limite takıldığı için Fred ve Szymanski'yi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledikten sonra 9.5 milyon euroya Davinson Sanchez'i transfer etmişti.

#Galatasaray
#Wilfried Zaha
#Leicester City
#Crystal Palace
1 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?