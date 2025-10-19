Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kayserispor - Samsunspor maçında tartışılan karar: Penaltı var mı?

Kayserispor - Samsunspor maçında tartışılan karar: Penaltı var mı?

15:0919/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Kayserispor evinde Samsunspor’u konuk ediyor. Maçın 10. dakikasında Kayserisporlu oyuncu ceza sahası içinde topa elle müdahale etti. Hakem Ümit Öztürk VAR hakemleri tarafından çağrıldı. Fakat hakem bu pozisyonu izleyerek devam kararı verdi. Peki, Lionel Carole’un pozisyonu penaltı mı, Samsunspor’un penaltısı neden verilmedi? İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor deplasmanda Kayserispor’a konuk oluyor.


Karşılaşmanın 10. dakikasında Kayserispor’da Lionel Carole’un ceza sahası içerisinde top eline çarptı.


Hakem Ümit Öztürk’e VAR hakemleri tarafından bu pozisyonun incelenmesi tavsiye edildi.


Ümit Öztürk VAR’da pozisyonu inceleyerek ‘penaltı yok’ kararını verdi.


Bu pozisyon birçok Samsunsporlu taraftar tarafından sosyal medyada tartışma konusu oldu.


Lionel Carole’un pozisyonu penaltı mı?

Eski hakem Hakan Ceylan bu pozisyonu şu şekilde değerlendirdi:


‘’Maçın hakemi Ümit Öztürk, oldukça hatalı VAR müdahalesine uymadı.


Kayserisporlu oyuncunun bilerek oynadığı top, doğal konumdaki eline çarptı. Hakem yanlışlıkla penaltı verseydi, VAR iptal için çağırmalıydı. Ancak VAR, penaltı verdirmek için çağırarak ciddi hata yaptı.’’


#Samsunspor
#Kayserispor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ersin Tatar kimdir nereli kaç yaşında? Ersin Tatar hayatı biyografisi ve siyasi kariyeri