Trendyol Süper Lig 9. haftasında Kayserispor evinde Samsunspor’u konuk ediyor. Maçın 10. dakikasında Kayserisporlu oyuncu ceza sahası içinde topa elle müdahale etti. Hakem Ümit Öztürk VAR hakemleri tarafından çağrıldı. Fakat hakem bu pozisyonu izleyerek devam kararı verdi. Peki, Lionel Carole’un pozisyonu penaltı mı, Samsunspor’un penaltısı neden verilmedi? İşte detaylar.

1 /7 Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor deplasmanda Kayserispor’a konuk oluyor.



2 /7 Karşılaşmanın 10. dakikasında Kayserispor’da Lionel Carole’un ceza sahası içerisinde top eline çarptı.



3 /7 Hakem Ümit Öztürk’e VAR hakemleri tarafından bu pozisyonun incelenmesi tavsiye edildi.



4 /7 Ümit Öztürk VAR’da pozisyonu inceleyerek ‘penaltı yok’ kararını verdi.



5 /7 Bu pozisyon birçok Samsunsporlu taraftar tarafından sosyal medyada tartışma konusu oldu.



6 /7 Lionel Carole’un pozisyonu penaltı mı? Eski hakem Hakan Ceylan bu pozisyonu şu şekilde değerlendirdi:

