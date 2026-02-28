Liverpool'da sürpriz ayrılık: Galatasaray maçı öncesi transfer oldu

Genç futbolcu, Eliteserien temsilcisi Molde FK ile 31 Aralık 2029’a kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. İngiliz basınından The Times’ın aktardığına göre; mavi-beyazlı kulüp bu transfer için Liverpool’a 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.