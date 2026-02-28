Yeni Şafak
Liverpool'da sürpriz ayrılık: Galatasaray maçı öncesi transfer oldu

09:4328/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen İngiliz ekibi Liverpool'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti.

Galatasaray’ın Devler Ligi mesaisinde son 16 turundaki rakibi Liverpool’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibinin gelecek vadeden 19 yaşındaki kanat oyuncusu Trent Kone-Doherty, rotasını Norveç’e çevirdi.

Genç futbolcu, Eliteserien temsilcisi Molde FK ile 31 Aralık 2029’a kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. İngiliz basınından The Times’ın aktardığına göre; mavi-beyazlı kulüp bu transfer için Liverpool’a 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Bu sezon Liverpool formasıyla 23 karşılaşmada görev alan Kone-Doherty, 3 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek potansiyelini gözler önüne sermişti.

#Liverpool
#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
