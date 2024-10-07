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LeBron James ve oğlu tarih yazdı: NBA tarihinde bir ilk!

LeBron James ve oğlu tarih yazdı: NBA tarihinde bir ilk!

11:327/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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NBA’de Los Angeles Lakers evinde Phoenix Suns’u ağırladı. Karşılaşma Phoenix Suns’un 118-114 üstünlüğüyle tamamlandı. Lakers’ın süperstarı LeBron James ve oğlu Bronny, Phoenix Suns'a karşı oynanan hazırlık maçında aynı sahada yer alarak NBA tarihine geçti. Los Angeles Lakers - Phoenix Suns maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz. Detaylar haberimizde.

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James ve oğlu Bronny, Phoenix Suns'a karşı oynanan hazırlık maçında aynı sahada yer alarak NBA tarihine geçti.


LeBron ve Bronny aynı anda herhangi bir NBA maçında oynayan ilk baba-oğul ikilisi oldular. 

James ailesinin dikkat çekici anı, tesadüfen Bronny'nin 20. doğum gününde gerçekleşti.

Bronny James, Coachella Valley'deki Acrisure Arena'da oynanan karşılaşmanın ikinci çeyreğinin başında alınan mola sonrası oyuna dahil olarak, babasına katılmış oldu.


Bronny karşılaşmada iki top kaybı yaparken, ilk iki dakikalık süreçte bir top kaybı ise LeBron'dan geldi.


LeBron birkaç dakika sonra oğlu Bronny'ye pas vererek kendisinin üç sayılık atış denemesi için bir perdeleme yapmış olsa da, Bronny bu şutta isabeti yakalayamadı.

Bronny ikinci çeyreğin bitimine 4:09 kala oyundan çıkarken, LeBron ise bundan 25 saniye sonra sahayı terketti.


İlk yarıda forma giydiği 16 dakikada 19 sayı, 5 ribaund ve 4 asist kaydeden LeBron, ikinci yarıyı kenarda takım arkadaşı Anthony Davis ile birlikte benchten izledi.

LeBron James bu yıl 22. sezonuna giriyorken, Bronny ise bu yaz Lakers'ın ikinci tur draft seçimiydi.


Los Angeles Lakers - Phoenix Suns Maç Özeti

Los Angeles Lakers - Phoenix Suns maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#NBA
#Los Angeles Lakers
#Phoenix Suns

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