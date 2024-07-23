Lugano - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler || Fenerbahçe’nin yeni transferleri Lugano maçında oynayacak mı, ilk 11’de kimler var?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano’ya konuk olacak. Bu akşam saat 21.30’da oynanacak karşılaşmayı Portekiz hakem Tiago Martins yönetecek. İsviçre takımlarına konuk olduğu üç Avrupa kupası maçını da kaybetmeyen Fenerbahçe, yeni transferleriyle ve güçlü kadrosuyla Jose Mourinho önderliğinde rakibi karşısında en iyi skoru yakalamaya çalışacak. Peki, Fenerbahçe’nin Fenerbahçe’nin yeni transferleri Lugano maçında oynayacak mı, ilk 11’de kimler var? İşte Lugano - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

1 / 17 Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşacak.



2 / 17 Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 21.30 başlayacak karşılaşma D-Smart GO, Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanacak.



3 / 17 Jose Mourinho ile ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de, UEFA'nın vermiş olduğu 3 maçlık deplasman tribünü yasağı cezası nedeniyle, sarı lacivertli taraftarlar statta yer almayacak.

4 / 17 Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 271. karşılaşmasına çıkacak.

5 / 17 Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 270 müsabakada 107 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.

6 / 17 Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.



7 / 17 Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 35. maçını oynayacak.

8 / 17 Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 34 müsabakada 12 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.



9 / 17 Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 48 gol atarken, kalesinde 39 gole engel olamadı.



10 / 17 İsviçre takımlarına konuk olduğu üç Avrupa kupası maçını da kaybetmeyen Fenerbahçe (2G 1B), tek beraberliğini 2010/11 Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde konuk olduğu Young Boys'dan aldı (2-2).

11 / 17 Avrupa kupalarında oynadığı son dört maçın tamamını kaybeden Lugano, kulüp tarihinde daha uzun bir seri yaşamadı. İsviçre ekibi, üst üste dört yenilgi aldığı bu süreçte yediği 12 gole karşılık sadece üç gol atabildi.



12 / 17 Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynadığı son yedi deplasman maçını kazanamayan Fenerbahçe (2B 5M), bu aşamalardaki son galibiyetini Ağustos 2012'de Vaslui'yi 4-1 mağlup ederek aldı.



13 / 17 Avrupa kupalarında çıktığı son beş ön eleme turunu da geçmeyi başaran Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak istiyor.

14 / 17 Sarı-lacivertliler, bu süreçteki beş eşleşmede oynadığı 10 maçın dokuzunu kazandı (1B) ve bu karşılaşmalarda toplam 31 gol attı.





15 / 17 Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla en fazla Avrupa kupası golünde payı bulunan isim olan Sebastian Szymanski (3 gol & 7 asist), sarı-lacivertlilerin bu turnuvalardaki son iki golünde asisti yapan isimdi.



16 / 17 LUGANO - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER LUGANO 1 Amir Saipi 2 Zachary Brault Guillard 17 Lars Lukas Mai 22 Ayman El Wafi 23 Milton Valenzuela 10 Mattia Bottani 20 Ousmane Doumbia 21 Yanis Cimignani 25 Uran Bislimi 31 Ignacio Aliseda 29 Belhaj Mahmoud



