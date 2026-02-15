Maç bitti, Rıdvan Dilmen konuştu: Derbi için hiç beklenmedik iddia!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanındaki kritik zaferini değerlendiren Rıdvan Dilmen, şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev derbi hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Sports Digitale'da değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yenmesinin ardından zirve yarışında 2 takım kaldığını söyleyen Rıdvan Dilmen, bordo-mavili taraftarların maç sonrası "Yönetim istifa" tezahüratlarının "Rakip hak ederek kazandı" anlamına geldiğini belirtti.
Domenico Tedesco'nun müthiş bir galibiyet aldığını dile getiren Dilmen, "Maç içerisinde 3-4 defa formasyon değiştirdi. Fenerbahçe orta sahası top rakipteyken çok doğru durdu, çok doğru pozisyon aldı. Fenerbahçeli olarak gurur duyduğumu söylemeliyim." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin RAMS Park'a en fazla 3 puan farkla gideceğini öne sürdü ve "Belki Galatasaray'ın 1 puan önünde de olur o zaman, ihtimal bu." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan fikstürüne de vurgu yapan Dilmen, "Bugün itibarıyla Fenerbahçe'nin kalan maçları Galatasaray'a kıyasla daha avantajlı olabilir çünkü Karadeniz defteri kapandı." dedi.