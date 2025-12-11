Mauro Icardi ayrılık mesajı verdi dev kulüp transfer için devrede

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılık mesajları vermişti. 32 yaşındaki futbolcunun bu açıklamaları sonrasında sürpriz bir kulübün Icardi'nin transferi için uzun süredir devrede olduğu ve Galatasaray'daki durumunu takip ettiği ortaya çıktı.

1 /9 Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi, dün yaptığı açıklama ile sarı kırmızılılardan ayrılacağını ima etti. Kendisi hakkında çıkan haberler için "Beni çok özleyeceksiniz" diyen Icardi'nin sözleşmesinin süresi bitmeden takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.

2 /9 Mauro Icardi, yaptığı paylaşımda, "Icardi’yi birkaç ay daha elinizde tutacaksınız. Tadını çıkarın, çünkü sonra beni özleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.







3 /9 Arjantinli yıldızın bu açıklamaları Güney Amerika'da da büyük yankı uyandırdı. Arjantin'deki dev kulüplerin ilgisini çeken Icardi'ye transfer teklifinin ise sürpriz bir ülkeden ve takımdan geldiği aktarıldı.

4 /9 32 yaşındaki yıldızın transferiyle ilgilenen takımın Meksika'nın dev ekibi Tigres olduğu ifade edildi.

5 /9 Tigres, efsane oyuncusu Gignac'ın yerine yine fenomen bir golcü transferi yapmayı düşünüyor. Bu sebeple Meksika kulübünün yetkilileri Icardi için uzun süredir takipte.

6 /9 Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin sözleşmesine ilişkin yönetimle ilerleyen günlerde bir toplantı gerçekleştirecek.

7 /9 Galatasaray yönetiminin mevcut formu ve aile sorunları sebebiyle Icardi ile sözleşme uzatmaya yanaşmadığı ifade ediliyor.

8 /9 Mauro Icardi ile ilgili transfer sürecinin yeni yıla kadar netleşmesi bekleniyor.