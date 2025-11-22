Mauro Icardi'den maç sonu eleştirilere sert yanıt: 'Açıklamak zorunda değilim'

Galatasaray kaptanı Mauro Icardi, Gençlerbirliği galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Milli ara dönüşü takıma geç katılan Arjantinli yıldız, hakkında söylenenlere çarpıcı yanıt verdi.
Trendyol Süper Lig 13. haftasında Galatasaray geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesi kayıp yaşamadı.
Galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve İlkay Gündoğan kaydetti. Maçın ardından takım kaptanı Icardi, milli ara dönüşü takıma geç katılması hakkında söylenenler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'Sonuç almak istiyorduk'
"Zor bir maçtı. Biz zaten zor olacağını biliyorduk. Gol yedikten sonra daha da zorlaştı. Sonuç almak istiyorduk. Takım olarak karar vermekte zorlandığımız anlar oldu. İkinci yarıya gollerle başladık ve kazandık."
'5 aydır kızlarımı göremiyordum'
"Ara sonrası dönmek önemli. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Ritme hazırlanmamız gerekiyor. Ciddi sakatlık geçirdim. Tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Medyada çok fazla şey söyleniyor, özellikle arada Arjantin'e gitmemle ilgili. 5 aydır kızlarımı göremiyordum. Kızlarımı görmem çok iyi oldu."
'Açıklamak zorunda değilim'
"100 maçta yaklaşık 70 gol attım. Saha dışında kendimi açıklamak zorunda değilim, saha içinde açıklarım. Takım sadece 11 kişiden oluşmuyor. Bazıları az, bazıları çok oynuyor. Hepimiz profesyoneliz. Az oynayanlar için fırsat olacak. Derbiden önce Şampiyonlar Ligi maçı var, önce ona bakacağız. Yarın çalışmaya başlayacağız ve Şampiyonlar Ligi'nde seriyi devam ettirmek istiyoruz. Ondan sonra derbiye bakacağız."