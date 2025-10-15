Yeni Şafak
Meksika'da şok olay: Rakibini maç sırasında öldürdü!

Meksika'da şok olay: Rakibini maç sırasında öldürdü!

15/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Meksika'da amatör bir futbol maçında yaşanan trajedi, ülke futbolunu yasa boğdu. 25 yaşındaki Moises Pulido, 16 yaşındaki Luis Torres'i saha ortasında öldürdü ve olayın üzerinden 1 yıldan fazla süre geçmesine rağmen 10 Ekim 2025'te yakalandı. İşte detaylar.

Meksika'da 7 kişilik oynanan bir maç sırasında bir futbolcu, 16 yaşındaki futbolcu Luis Torres'i öldürdü.


Katil futbolcu, 1 yıldan uzun bir süre sonra yakalandı.


Eylül 2024 yılında yaşanan olayın ardından Moises Pulido şüpheli sıfatıyla tutuklandı.


The Sun gazetesinin haberine göre Pulido, olaydan bir yıl sonra 10 Ekim'de çıkan yakalama kararı sonrasında tutuklandı.


Haberde Luis Torres'in yaptığı faulün ardından Pulido'nun Torres'e defalarca yumruk attığı iddiası yer aldı.


Torres, kafasının arkasına gelen yumruk darbesinin ardından yere yığıldı ve acil servis ekipleri gelmeden önce hayatını kaybetti.


