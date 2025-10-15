Meksika'da şok olay: Rakibini maç sırasında öldürdü!

Meksika'da amatör bir futbol maçında yaşanan trajedi, ülke futbolunu yasa boğdu. 25 yaşındaki Moises Pulido, 16 yaşındaki Luis Torres'i saha ortasında öldürdü ve olayın üzerinden 1 yıldan fazla süre geçmesine rağmen 10 Ekim 2025'te yakalandı. İşte detaylar.

1 /6 Meksika'da 7 kişilik oynanan bir maç sırasında bir futbolcu, 16 yaşındaki futbolcu Luis Torres'i öldürdü.



2 /6 Katil futbolcu, 1 yıldan uzun bir süre sonra yakalandı.



3 /6 Eylül 2024 yılında yaşanan olayın ardından Moises Pulido şüpheli sıfatıyla tutuklandı.



4 /6 The Sun gazetesinin haberine göre Pulido, olaydan bir yıl sonra 10 Ekim'de çıkan yakalama kararı sonrasında tutuklandı.



5 /6 Haberde Luis Torres'in yaptığı faulün ardından Pulido'nun Torres'e defalarca yumruk attığı iddiası yer aldı.

