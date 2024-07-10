2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı ile başarılı bir performansa imza atan Merih Demiral'ın, yeniden Türkiye'ye dönebileceği ifade ediliyor.
Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında sürdüren milli futbolcu Merih Demiral'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Merih, 2026 yılına kadar sözleşmesinin olduğu Al-Ahli'den Fenerbahçe ile görüşmek için izin istedi.
Milli futbolcunun bu talebi Suudi kulübü tarafından olumlu karşılandı.
Al-Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle'nin de Allan Saint- Maximin, Merih Demiral ve Roberto Firmino için kulüp yönetiminden gelen teklifleri değerlendirmesini istediği haberleri hem Maximin hem de Merih için Fenerbahçe'nin elini güçlendirecek gibi görünüyor.
2011 yılında girdiği sarı-lacivertli takımın altyapısından 2016 yılında bedelsiz olarak Portekiz ekibi Alcanenense'nin yolunu tutan Merih Demiral, verdiği bir röportajda, "Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı. Bazı şahıslar hayallerime engel oldu" sözleriyle dikkat çekmişti.
Bunun üzerine atağa geçen Fenerbahçe yönetimi, Demiral'a içinde "Fenerbahçe hikayeni anlattığın, 'Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı' tanımından hareketle şunu paylaşmak istedik. Bazen sona ermiş gibi görünen hikayeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur. Fenerbahçe'mizin çatısı altında kıymetli formamızı terletmiş, bu ruhu hissetmiş bir Türk genci olarak hedeflerin yolunda attığın adımlarda sonsuz başarılar diliyoruz. Sana gönderdiğimiz çubuklu formamız Fenerbahçe sevgine ışık olsun" notunun yer aldığı bir forma göndermişti.
Milli futbolcu gönderilen formasını giyerek sosyal medyadan "Beni çok mutlu eden bu değerli hediyenizi hayatım boyunca saklayacağım çok teşekkür ederim. Her zaman kalbimin en özel yerinde. İyi ki Fenerbahçe" notuyla paylaşmış ve büyük beğeni almıştı.