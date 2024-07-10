Bunun üzerine atağa geçen Fenerbahçe yönetimi, Demiral'a içinde "Fenerbahçe hikayeni anlattığın, 'Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı' tanımından hareketle şunu paylaşmak istedik. Bazen sona ermiş gibi görünen hikayeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur. Fenerbahçe'mizin çatısı altında kıymetli formamızı terletmiş, bu ruhu hissetmiş bir Türk genci olarak hedeflerin yolunda attığın adımlarda sonsuz başarılar diliyoruz. Sana gönderdiğimiz çubuklu formamız Fenerbahçe sevgine ışık olsun" notunun yer aldığı bir forma göndermişti.



