Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mert Günok ateş püskürdü: ‘Yüzüne bakmaya utanıyoruz’

Mert Günok ateş püskürdü: ‘Yüzüne bakmaya utanıyoruz’

10:0214/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında evinde Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar 32. haftada oynanacak Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Bu maç öncesinde kaptan Mert Günok takım arkadaşlarıyla konuşma yaptı.

"İNSANLARA BAKMAYA UTANIYORUZ"



Antrenman öncesinde takımla bir konuşma yapan kaptan Mert Günok, "Sokağa çıkmaya, insanların yüzüne bakmaya utanıyoruz.

Ligde kalan maçların tamamını kazanıp ligi farklı yerde bitirmekten başka çıkış yolumuz yok" dedi.



"BUNA HAKKIMIZ YOK"



Ole Gunnar Solskjaer'de kaptan Mert'e destek içerikli bir konuşma gerçekleştirerek, "Kaptan hepimizin hislerini aktardı.

İnanmayan varsa lütfen şu andan itibaren aramızda olmasın! Beşiktaş taraftarı, daha fazla üzülmek istemiyor. Buna hakkımız yok" ifadelerini kullandı.


#Beşiktaş
#Solskjaer
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Birinci derece memurlara 3600 ek gösterge çağrısı: Önümüzdeki hafta Meclis'e torba yasa gelecek…