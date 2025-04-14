Mert Günok ateş püskürdü: ‘Yüzüne bakmaya utanıyoruz’

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında evinde Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar 32. haftada oynanacak Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Bu maç öncesinde kaptan Mert Günok takım arkadaşlarıyla konuşma yaptı.
"İNSANLARA BAKMAYA UTANIYORUZ"
Antrenman öncesinde takımla bir konuşma yapan kaptan Mert Günok, "Sokağa çıkmaya, insanların yüzüne bakmaya utanıyoruz.
Ligde kalan maçların tamamını kazanıp ligi farklı yerde bitirmekten başka çıkış yolumuz yok" dedi.
"BUNA HAKKIMIZ YOK"
Ole Gunnar Solskjaer'de kaptan Mert'e destek içerikli bir konuşma gerçekleştirerek, "Kaptan hepimizin hislerini aktardı.
İnanmayan varsa lütfen şu andan itibaren aramızda olmasın! Beşiktaş taraftarı, daha fazla üzülmek istemiyor. Buna hakkımız yok" ifadelerini kullandı.