Mert Günok ezeli rakibe mi gidiyor? Canlı yayında açıkladı

14:0127/12/2025, Cumartesi
Beşiktaş'ta Necip Uysal ile birlikte kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Mert Günok'la ilgili ezeli rakip iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Beşiktaş'ın yollarını ayıracağını açıkladığı ve kadro dışı bıraktığı Mert Günok'la ilgili olay bir iddia gündeme geldi.

HT Spor'da konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli, tecrübeli eldivenle ilgili konuştu.

Önder Karaveli, Mert Günok'un Fenerbahçe için iyi bir alternatif olacağını söyledi ve şunları dile getirdi:

"İyi bir kalecisi var; Ederson ama bir kaleci transferi bekliyoruz. Fenerbahçe'de kaleci transferi olursa, o ismin Mert Günok olma ihtimali olabilir. Fenerbahçe adına değerli bir şey olur."

#Mert Günok
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
