Mert Günok para konuşmadan teklifi kabul etti: Ocak ayında imzayı atacak

Beşiktaş kalesini koruyan milli kaleci Mert Günok, siyah-beyazlı yönetimin aldığı karar gereği kadro dışı bırakılırken, kendisine takım bulması gerektiği ifade edildi. 36 yaşındaki deneyimli eldivenin eski takımıyla görüşme halinde olduğu ve geri dönmeyi kabul ettiği yazıldı.

1 /4 Beşiktaş'ta yönetimin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Mert Günok ile Necip Uysal'ın kendilerine takım bulmaları gerektiği söylendi.

2 /4 Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelişi sonrası Gençlerbirliği yenilgisinin ardından kaptanlığı alınan Günok, devre arasına kadar forma giyememişti. Siyah-beyazlı kulübün kadro dışı kararı sonrası kendisine takım bakan milli file bekçisinin Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazır olduğu yazıldı.

3 /4 Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe, Mert Günok'un menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"Günok, para konuşmuyor yetiştiği kulübe Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyor. Teknik direktör Tedesco da Mert Günok'u istedi."