Mert Günok para konuşmadan teklifi kabul etti: Ocak ayında imzayı atacak

Beşiktaş kalesini koruyan milli kaleci Mert Günok, siyah-beyazlı yönetimin aldığı karar gereği kadro dışı bırakılırken, kendisine takım bulması gerektiği ifade edildi. 36 yaşındaki deneyimli eldivenin eski takımıyla görüşme halinde olduğu ve geri dönmeyi kabul ettiği yazıldı.
Beşiktaş'ta yönetimin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Mert Günok ile Necip Uysal'ın kendilerine takım bulmaları gerektiği söylendi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelişi sonrası Gençlerbirliği yenilgisinin ardından kaptanlığı alınan Günok, devre arasına kadar forma giyememişti. Siyah-beyazlı kulübün kadro dışı kararı sonrası kendisine takım bakan milli file bekçisinin Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazır olduğu yazıldı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe, Mert Günok'un menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.
"Günok, para konuşmuyor yetiştiği kulübe Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyor. Teknik direktör Tedesco da Mert Günok'u istedi."
Sarı-lacivertli kulübün altyapısında yetişen Mert Günok, 7 sezon oynadığı Fenerbahçe'de 51 karşılaşmaya çıkarken 17 kez kalesini gole kapatmayı başarmıştı.