Mert Hakan Yandaş için istenen ceza belli oldu

17:4127/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
AA
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

