Milan Skriniar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber: Son durumu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Milan Skriniar'dan kötü haber geldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe konuk ettiği Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla tur şansını zora soktu.
Rövanş öncesi Fenerbahçeli yıldız isim Milan Skriniar'ın son durumu da endişelendirdi. Sakatlanarak 25. dakikada oyundan çıkan Slovak stoperin karşılaşma sonrası stadyumdan ayrıldığı esnada görüntüsü dikkat çekti.
Moralsiz bir şekilde stadyumdan sekerek ayrılan Škriniar, tekrardan geri gelerek giriş yaptı. İşte Skriniar'ın maç sonu kameralara yansıyan görüntüsü;
SON DURUMU BELLİ OLDU
Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Slovak oyuncunun son durumu hakkında konuştu;
"Milan Skriniar’ın sağ kasığındaki sakatlığıyla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan kulüp doktorları, sürenin 4 haftayı bulabileceğini hocaya ve yönetim kuruluna iletti. Skriniar'ın kesin durumu, cuma günü çekilecek MR sonrası netleşecek."