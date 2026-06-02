Milli maç sonrası flaş gelişme: Galatasaray yıldız isim için harekete geçti

A Milli Takımımızın Kuzey Makedonya karşısındaki farklı galibiyeti sorası dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'ın mücadelenin ardından milli oyuncu için İtalyan menajer George Gardi'yi yetkilendirdiği bildirildi.
A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin golleri Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Can Uzun, milli forma altında ilk gol sevincini yaşadı.
20 yaşındaki futbolcu yalnızca attığı golle değil, oyun içindeki etkili performansıyla da dikkat çekti. Can Uzun, Deniz Gül'ün kaydettiği golün hazırlayıcısı olarak mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.
Karşılaşmanın ardından transfer kulislerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Ertan Süzgün, Galatasaray'ın Can Uzun transferi için harekete geçtiğini öne sürdü.
Süzgün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray, Can Uzun transferi için George Gardi’yi yetkilendirdi. Can Uzun, teknik heyetin beğendiği isimlerin başında geliyor. Frankfurt’un ciddi bir bonservis talebi olsa da Galatasaray milli oyuncu için şartları zorlayabilir"
Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'un kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 45 milyon euro olarak gösterilen milli oyuncu, geride kalan sezonda 28 resmi maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.