Milli yıldız Süper Lig devine onay verdi: Ara transfer sezonu için geri sayım!

26/10/2025, Pazar
Fenerbahçe, devre arası transfer penceresi (5 Ocak-10 Şubat 2026) öncesi savunma hattını güçlendirmek için eski altyapı oyuncusu Merih Demiral'ı yeniden gündemine aldı.

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde stoper takviyesi planlıyor.


Devre arasında stoper takviyesi planlayan Fenerbahçe’de ilk sıraya Min-Jae Kim yazılmıştı. Ancak Güney Koreli futbolcu, İstanbul'a dönmeye sıcak baksa da Bayern Münih'in oyuncuyu elden çıkarma gibi bir düşüncesi yok.



Sarı-lacivertlilerde alternatif isim ise Fenerbahçe altyapısından yetişen ancak hiç A takımda oynamayan Merih Demiral. Al Ahli sözleşme yenilemek istese de Merih eve dönmek niyetinde.


Al Ahli ile sözleşmesi sezon sonunda biten 27 yaşındaki Merih Demiral'ın güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor. [Türkiye]


