Milli yıldıza övgü dolu sözler: ‘Her maç oynuyor, hiç kolay değil’

"Kenan Yıldız inanılmaz derecede önemli bir oyuncu, hatta kadrodaki en önemli isim diyebilirim. Her maçta oynuyor. Bu kolay bir şey değil, çünkü genç yaşta bu kadar sorumluluk almak herkesin yapabileceği bir şey değil. O sürekli elinden gelenin en iyisini yapıyor."



