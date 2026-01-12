Milli yıldızın dizinin son hali endişelendirdi

Bournemouth'un teknik direktörü Andoni Iraola ise milli futbolcu Enes Ünal'ın bir süre sahalardan uzak kalacağını söylemişti. Karşılaşma sonrasında 28 yaşındaki milli futbolcunun durumunu değerlendiren Iraola, "Bir yıl sonra yaşadığı sakatlıktan sonra ona ilk kez ilk 11'de yer vermeyi iyi bir fikir olarak düşündük. Yedek kulübesinden daha fazla dakika alıyordu, bugün de formunu geliştirmeye devam etmesi için 45-55 dakika oynayabileceğini düşündük. Sağ uyluk kasında bir sakatlık var. Bir süre sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullanmıştı.