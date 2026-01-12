Yeni Şafak
Milli yıldızın dizinin son hali endişelendirdi

09:4012/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Son olarak İngiltere Federasyon Kupası'nda Newcastle United ile oynadıkları maçta sakatlık yaşayan Enes Ünal'ın idmanda çekilmiş bir fotoğrafı taraftarı endişelendirdi.

Milli futbolcu Enes Ünal, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı.

Kariyerinde ciddi sakatlıklar yaşayan Enes Ünal'ın idmanda çekilmiş bir fotoğrafında dizisinin son durumu taraftarları endişelendirdi.

Birçok ameliyat geçiren Ünal'ın dizinde derin izler kaldığı görüldü.

Yine sakatlandı


Sakatlıktan yeni çıkan ve uzun bir süre sonra İngiltere Federasyon Kupası'nda Newcastle United ile oynadıkları maçta ilk kez ilk 11'de şans bulan Enes Ünal, 28. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Evanilson'a bırakmıştı.

Bournemouth'un teknik direktörü Andoni Iraola ise milli futbolcu Enes Ünal'ın bir süre sahalardan uzak kalacağını söylemişti. Karşılaşma sonrasında 28 yaşındaki milli futbolcunun durumunu değerlendiren Iraola, "Bir yıl sonra yaşadığı sakatlıktan sonra ona ilk kez ilk 11'de yer vermeyi iyi bir fikir olarak düşündük. Yedek kulübesinden daha fazla dakika alıyordu, bugün de formunu geliştirmeye devam etmesi için 45-55 dakika oynayabileceğini düşündük. Sağ uyluk kasında bir sakatlık var. Bir süre sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

