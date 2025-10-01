Yeni Şafak
Mohamed Salah’dan Galatasaray maçında çok konuşulacak hareket: O anlar viral oldu!

07:551/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Liverpool mücadelesinde, İngiliz ekibin Mısırlı yıldızı Mohamed Salah yedek kulübesinde başlayınca saha kenarındaki hareketleri gündeme oturdu.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk oldu. Karşılaşma sarı-kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. 

İngilizlerin Mısırlı yıldızı Mohamed Salah müsabakaya yedek kulübesinde başladı.


Maçta ilk düdük çaldığı anda saha kenarında olan Mohamed Salah, yedek kulübesine doğru geçerken Galatasaraylı taraftarların tezahüratlarından olumsuz etkilendi.

Topun Liverpool'da olduğu anlarda Galatasaraylı taraftarlardan yoğun bir şekilde ıslık sesleri yükselirken, Salah'ın bu seslerden rahatsız olduğu ve kulaklarını tıkadığı anlar amatör kameraya yansıdı.


Mohamed Salah'ın ıslık seslerinden etkilendiği o anlar sosyal medyada viral oldu.


