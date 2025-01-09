Mohamed Salah'ın yeni adresi herkesi şaşırtacak: Cristiano Ronaldo'ya rakip oluyor!

Liverpool ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Mohamed Salah’ın takımdan ayrılması gündemde. Mısırlı futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kulüp ile yaptığı görüşmelerde hiçbir ilerleme kaydedilmediğini dile getirmişti. 32 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan’dan sürpriz bir talip çıktı. Detaylar haberimizde.

1 /9 Liverpool ile yazın sözleşmesi sona erecek olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın yeni adresi herkesi şaşırtacak bir ülke olabilir.



2 /9 Neymar, 2023 yılında PSG'den Al-Hilal'e 90 milyon € karşılığında imza attığından beri sadece yedi maçta forma giyebildi.

3 /9 Brezilyalı oyuncu sakatlıklarla boğuşuyor ve sezon sonunda sözleşmesi sona erdiğinde takımdan ayrılması bekleniyor.

4 /9 İspanyol basınından Diario AS'a göre Al-Hilal, Brezilyalı oyuncuyu satın almanın bir 'hata' olduğunu kabul etti.

5 /9 Kulüp şimdi Liverpool'un süperstarı Mohamed Salah'ın, takımın yeni süperstarı olarak Neymar'dan görevi devralmasını istiyor.



6 /9 Liverpool'la olan sözleşmesinin son birkaç ayına giren Mohamed Salah, geleceğiyle ilgili görüşmelerde 'hiçbir ilerleme kaydedilmediğini' iddia etmişti.



7 /9 Mısırlı süperstar bir süredir Suudi Arabistan'da isteniyordu ve şu anki durumu nihayet Orta Doğu'ya çekilebileceği konusunda iyimserlik oluşturacak.



8 /9 Salah bu sezon Premier Lig'de çıktığı 19 maçta 18 gol attı ve 13 asist yaptı.