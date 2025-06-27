Montella imzayı atıyor! Anlaşma üç yıllık

A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği netleşti. Tecrübeli çalıştırıcı, 3 yıllık imzayı atıyor.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın takımdaki geleceği netleşti.
İtalyan çalıştırıcı, ay-yıldızlı ekiple mukavele yenileyecek. TFF, Vincenzo Montella'nın Temmuz 2026'da sona eren sözleşmesini üç yıl daha uzatıyor.
30 Haziran Pazartesi günü Riva'da imza töreni düzenleneceği bildirildi.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreninin saat 13.00'te başlayacağı aktarıldı.
51 yaşındaki tecrübeli teknik adam, A Milli Takım'ın başında 23 maça çıktı.