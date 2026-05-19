Montella o yıldızı kadroya neden almadı? Gerçek ortaya çıktı!

11:46 19/05/2026, Salı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekibimizin 35 kişilik geniş aday kadrosu açıklandı. Vincenzo Montella'nın yıldız futbolcuyu kadro dışında bırakması futbol kamuoyunda infial yarattı. İşte detaylar.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin 35 kişilik geniş kadrosunu belirledi.


İtalyan çalıştırıcının, aday kadroyu oluştururken ince eleyip sık dokuduğu ve futbolcu seçiminde bazı kriterleri göz önüne aldığı öne sürüldü.


Montella seçimlerinde genç ve potansiyeli yüksek oyunculara ağırlık verirken, kadroyu böyle bir turnuvada tecrübesini konuşturacak ve takımı toparlayacak isimlerle de harmanladı.


Joker özellikli ve çok yönlü futbolcuları da göz ardı etmeyen deneyimli teknik adamın, takıma almadığı oyuncuları asla yetersiz olarak görmediği ancak Dünya Kupası'nı en çok hak eden isimlere öncelik tanıdığı belirtildi.


Öte yandan Vincenzo Montella'nın, Semih Kılıçsoy ve Bertuğ Yıldırım gibi futbolculara 35 kişilik geniş kadroda bile yer vermemesi özellikle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.


51 yaşındaki teknik direktörün bu kararlarının arkasında yatan nedenler de ortaya çıktı.

NTV Spor’da yer alan habere göre; Semih'in son dönemlerde fazla forma şansı bulamaması ve kilo fazlalığı olması Montella'nın genç golcüyü A Milli Takım'a davet etmemesinde etkili oldu.


Bertuğ Yıldırım'ın ise aynı mevkide Deniz Gül ve Kerem Aktürkoğlu'nun bulunması nedeniyle kadroya çağrılmadığı belirtildi.


