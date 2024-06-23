Montella’dan Arda Güler’e büyük saygısızlık

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gerçekleşen antrenmanda Vincenzo Montella'nın Arda Güler'e karşı sergilediği tavır sporseverler tarafından tepkiyle karşılandı. Yaşanan o anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
A Milli Takımımz, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sakatlıkları bulunan Mert Günok ile Samet Akaydin antrenmanda yer almadı.
Millilerin gerçekleştirdiği antrenmanda Vincenzo Montella'nın Arda Güler'e karşı sergilediği tavır tepki çekti.
NELER YAŞANDI?
Gerçekleşecek olan çalışma öncesinde Arda Güler'e sarı idman forması verildi.
Montella çalışma alanına gelerek Arda Güler'in elinde bulunan formayı alarak Yusuf Yazıcı'ya verdi ve Arda Güler'i kenara aldı.
Dışarı alınan Arda Güler'in suratın düştüğü ve 1-2 dakika bekledikten sonra yardımcı antrenör Selçuk Şahin'in yanına gittiği gözlemlendi.
Arda Güler, Selçuk Şahin ile konuştuğu sırada yanına gelen bir diğer yardımcı antrenöre 'Ben ne yapacağım' serzenişinde bulundu.
Antrenör ise, "Montella senin orada antrenman yapmak istemediğini söyledi" dedi.
İkili daha sonrasında düz koşu yaparak bugünkü antrenmanı tamamladı.
Arda Güler hafif sakatlığı nedeniyle Portekiz maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.
Yaşananların ardından taraftarlar, sosyal medyada #EvladınaSahipÇıkTürkiye hashtagini gündem soktu.