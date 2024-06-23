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Spor

Montella’dan Arda Güler’e büyük saygısızlık

21:16 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 21:33 - 23/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gerçekleşen antrenmanda Vincenzo Montella'nın Arda Güler'e karşı sergilediği tavır sporseverler tarafından tepkiyle karşılandı. Yaşanan o anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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A Milli Takımımz, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Sakatlıkları bulunan Mert Günok ile Samet Akaydin antrenmanda yer almadı.

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Millilerin gerçekleştirdiği antrenmanda Vincenzo Montella'nın Arda Güler'e karşı sergilediği tavır tepki çekti.


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NELER YAŞANDI?


Gerçekleşecek olan çalışma öncesinde Arda Güler'e sarı idman forması verildi.


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Montella çalışma alanına gelerek Arda Güler'in elinde bulunan formayı alarak Yusuf Yazıcı'ya verdi ve Arda Güler'i kenara aldı.

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Dışarı alınan Arda Güler'in suratın düştüğü ve 1-2 dakika bekledikten sonra yardımcı antrenör Selçuk Şahin'in yanına gittiği gözlemlendi.


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Arda Güler, Selçuk Şahin ile konuştuğu sırada yanına gelen bir diğer yardımcı antrenöre 'Ben ne yapacağım' serzenişinde bulundu. 

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Antrenör ise, "Montella senin orada antrenman yapmak istemediğini söyledi" dedi.

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İkili daha sonrasında düz koşu yaparak bugünkü antrenmanı tamamladı.


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Arda Güler hafif sakatlığı nedeniyle Portekiz maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

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Yaşananların ardından taraftarlar, sosyal medyada #EvladınaSahipÇıkTürkiye hashtagini gündem soktu.

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#Arda Güler
#Vincenzo Montella
#EURO 2024
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