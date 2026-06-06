Montella'dan duygulandıran itiraf: Beşiktaş'ın yeni hocası Italiano'yla ilgili kimsenin bilmediği detayı paylaştı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano hakkında bilinmeyen bir detayı paylaştı. Montella, İtalyan teknik adamın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye için önemli desteklerde bulunduğunu açıkladı.
A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşmaya hazırlanırken, teknik direktör Vincenzo Montella basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş ile anlaşmaya varan vatandaşı Vincenzo Italiano hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Montella, İtalyan teknik adamın 2023 yılında yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye için yaptığı yardımları ilk kez kamuoyuyla paylaştı.
Montella, Adana'da görev yaptığı dönemde depremzedeler için İtalya'da bir yardım kampanyası başlattığını belirterek, Vincenzo Italiano'nun bu süreçte en fazla destek veren isimlerden biri olduğunu söyledi.
İtalyan teknik adam için övgü dolu ifadeler kullanan Montella, şu açıklamayı yaptı:
"Italiano için çok mutluyum. Benim de arkadaşım. Çok iyi bir hoca ve insan. Adana’da yaşadığımız kötü depremde ben İtalya’da bağış hesabı açmıştım. En çok katkıda bulunanlardan biri oydu. Konteynır getirebilmek için çok uğraşmıştık, insanlar evsiz kalmasın diye. Kıymetli ve çok da iyi bir hoca."
Beşiktaş ile anlaşmaya varan Vincenzo Italiano, dün İstanbul'a geldi. İtalyan teknik adam havalimanında yaptığı kısa açıklamada, "Çok mutluyum. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Haydi Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
Teknik direktörlük kariyerine yardımcı antrenör olarak başlayan Vincenzo Italiano, Spezia'daki çıkışının ardından Fiorentina ve Bologna'da görev yaptı. Fiorentina ile üst üste iki kez UEFA Konferans Ligi finaline yükselen İtalyan teknik adam, Bologna ile de İtalya Kupası zaferi yaşadı.