Montella'dan duygulandıran itiraf: Beşiktaş'ın yeni hocası Italiano'yla ilgili kimsenin bilmediği detayı paylaştı

İtalyan teknik adam için övgü dolu ifadeler kullanan Montella, şu açıklamayı yaptı:





"Italiano için çok mutluyum. Benim de arkadaşım. Çok iyi bir hoca ve insan. Adana’da yaşadığımız kötü depremde ben İtalya’da bağış hesabı açmıştım. En çok katkıda bulunanlardan biri oydu. Konteynır getirebilmek için çok uğraşmıştık, insanlar evsiz kalmasın diye. Kıymetli ve çok da iyi bir hoca."











