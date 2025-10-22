Yeni Şafak
Mourinho'dan 3-0'lık yenilgi sonrası flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri

Mourinho’dan 3-0’lık yenilgi sonrası flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri

08:47 22/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam Newcastle United’a 3-0 yenilen Benfica’da teknik direktör Jose Mourinho maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adamın Kerem Aktürkoğlu hakkındaki söylemleri gündem oldu.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Benfica'nın yolunu tutan Jose Mourinho için Şampiyonlar Ligi'nde işler istenildiği gibi gitmiyor.

3 maç sonunda henüz puan dahi alamayan Benfica, son olarak Newcastle United'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Mourinho'nun maçın ardından yaptığı Kerem Aktürkoğlu açıklaması ise Portekiz'de gündeme oturdu.

3-0'lık yenilgi sonrası kadroya değinen Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nu da andı ve milli futbolcu için şu ifadeleri kullandı:


"Gerçekten sevdiğim ama şu anda burada olmayan bir oyuncu var fakat bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı önceki kulübümün Kerem Aktürkoğlu olayına girmesi gibi. 

Benfica, X miktarında para kazanan bir oyuncunun evine gidip X miktarının beş katını kazanmasını engelleyemedi. Kontrol etmek imkansızdı. Açıkçası özlediğimiz bir oyuncu."


