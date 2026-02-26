Mourinho'dan maçın önüne geçen hareket! Karşılaşmayı izlediği yer gündem oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Real Madrid'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Portekiz ekibinde teknik direktör Jose Mourinho, cezası nedeniyle maçı saha kenarında takip edemedi. Deneyimli teknik adamın mücadeleyi izlediği yer gündem oldu.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'le İspanya'da oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında kırmızı kart görmüştü.
Deneyimli çalıştırıcının, İspanya'daki rövanşı Bernabeu'da kendisine ayrılan locada izlemesi bekleniyordu.
Portekizli büyük bir sürpriz yaparak kendisi için tahsis edilen 6 numaralı locaya gitmedi.
Record'un haberine göre Mourinho karşılaşmayı Benfica takım otobüsünde izledi. Deneyimli çalıştırıcının bu kararı İspanya ve Portekiz'de gecenin en çok konuşulan olayı oldu.
Portekiz'deki maçı 1-0 kaybeden Benfica, Bernabeu'daki karşılaşmada da sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Portekiz ekibi böylece Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı.